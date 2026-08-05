Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль

Московский «Спартак» разгромил «Оренбург» со счeтом 5:1 в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча прошла на «Лукойл Арене» в Москве, главным арбитром выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону.

Счeт открыл вингер красно-белых Пабло Солари на 26-й минуте. Семь минут спустя форвард «Спартака» Манфред Угальде реализовал пенальти, назначенный за фол на Солари, и удвоил преимущество хозяев. В начале второго тайма Угальде оформил дубль, забив на 52-й минуте.

Полузащитник москвичей Наиль Умяров довeл счeт до разгромного на 78-й минуте. «Оренбург» ответил голом Рената Голыбина на 80-й минуте, однако точку в матче поставил форвард «Спартака» Павел Полех – на 84-й минуте он забил дебютный мяч за команду.

В группе А также выступают московская «Родина» и казанский «Рубин». После первого тура «Спартак» и «Родина» лидируют с тремя очками, «Оренбург» и «Рубин» очков не набрали.