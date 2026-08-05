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  • Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль

Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль

Вчера, 20:25
38

Московский «Спартак» разгромил «Оренбург» со счeтом 5:1 в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча прошла на «Лукойл Арене» в Москве, главным арбитром выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону.

Счeт открыл вингер красно-белых Пабло Солари на 26-й минуте. Семь минут спустя форвард «Спартака» Манфред Угальде реализовал пенальти, назначенный за фол на Солари, и удвоил преимущество хозяев. В начале второго тайма Угальде оформил дубль, забив на 52-й минуте.

Полузащитник москвичей Наиль Умяров довeл счeт до разгромного на 78-й минуте. «Оренбург» ответил голом Рената Голыбина на 80-й минуте, однако точку в матче поставил форвард «Спартака» Павел Полех – на 84-й минуте он забил дебютный мяч за команду.

В группе А также выступают московская «Родина» и казанский «Рубин». После первого тура «Спартак» и «Родина» лидируют с тремя очками, «Оренбург» и «Рубин» очков не набрали.

Россия. Кубок. Группа A. 1 тур
Спартак - Оренбург - 5:1 (2:0)
Голы: 1:0 - П. Солари, 26; 2:0 - М. Угальде, 33 (с пенальти); 3:0 - М. Угальде, 52; 4:0 - Н. Умяров, 78; 4:1 - Р. Голыбин, 81; 5:1 - П. Полех, 84.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Угальде Манфред
Комментарии (38)
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VVM1964
1785950838
Ну тут без вариантов - спокойно на классе, всё шло к сухой победе, то тут на поле вышел Хлусевич...🤣
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ziborock
1785950900
С победой красно-белые! Легко и непринужденно оттарабанили газовых дублем! Молодежь понравилась и совсем разочаровал Хлусевмч, первый кандидат на продажу в Зенит!😂
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R_a_i_n
1785950906
Спокойно, на классе, с кучей разбазаренных моментов. Угальде даже отличился. Полех красавчик)) Ну и конечно же позорище газпромовскому судейству.
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rash1959
1785950948
Добренько, весёленько. Видно, что молодёжь рвётся в бой. Хорошая тренировка перед быками. Надеюсь, что тоже будет добро.
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Константин-Шапкин-google
1785950961
Всех КБ с победой! Рад за молодёжь. Будем жить!!!
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Бумбраш
1785950962
С победой Красно-белые братья!!! Спартак не над кем не издевался,просто крупно выиграли Оренбург... молодежь порадовала,а халусевич доказал что с ним пора расстаться... Да кстати,издеваются над зинарями на субботниках
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val69
1785950995
Всех КБ с победой! Спокойно и обстоятельно.. Очень неплохо выглядела молодёжь...
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oyabun
1785951055
Это просто наслаждение души какое то! С красивой победой, красно-белые! Сегодня все были хороши, но особенно хочется выделить нашу молодежь, наших резервистов. Дмитриев, Массалыга, Сорокин и Полех доказывают своей классной игрой что достойны игры в основе. Но в реальности, конечно, мы скорее всего будем видеть их лишь в играх Кубка.
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АК 68
1785951258
С Победой! Хорош был Угальде, сделав дубль, этим показывая, что будет бороться за место в старте с Даку, ждём от него голов в чемпионате.
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zigbert
1785951419
С победой болельщики Спартака! На протяжении всего матча преимущество Спартака было ощутимым. Состав не основной но играли с желанием. Хорошо проявили себя молодые игроки Массалыга,Сорокин,Полех.Хорошая смена растет у команды.
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