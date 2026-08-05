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«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории

Вчера, 19:19

Мадридский «Реал» согласовал переход 19-летнего вингера «Лейпцига» Яна Диоманде – этот трансфер станет самым дорогим в истории клуба.

По информации журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга, опубликованной в соцсетях, сумма сделки с учетом бонусов достигнет 140 миллионов евро.

Ранее рекордным приобретением «Реала» считался Джуд Беллингем – за переход полузащитника мадридцы заплатили 127 миллионов евро. Третье место в списке занимает трансфер Эдена Азара (121 миллион евро), четвертое – Гарета Бэйла (101 миллион), пятое – Криштиану Роналду (94 миллиона).

  • 19-летний Диоманде в прошлом сезоне провел за «РБ Лейпциг» 36 матчей, забил 13 голов, сделал 10 ассистов.
  • Он должен подписать контракт с «Реалом» до 2031 года.
  • Ранее Диоманде уже выступал в Испании за «Леганес».

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Испания. Примера РБ Лейпциг Реал Диоманде Ян
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