«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории

Мадридский «Реал» согласовал переход 19-летнего вингера «Лейпцига» Яна Диоманде – этот трансфер станет самым дорогим в истории клуба.

По информации журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга, опубликованной в соцсетях, сумма сделки с учетом бонусов достигнет 140 миллионов евро.

Ранее рекордным приобретением «Реала» считался Джуд Беллингем – за переход полузащитника мадридцы заплатили 127 миллионов евро. Третье место в списке занимает трансфер Эдена Азара (121 миллион евро), четвертое – Гарета Бэйла (101 миллион), пятое – Криштиану Роналду (94 миллиона).