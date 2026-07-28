«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»

«Барселона» несколько месяцев назад связывалась с «РБ Лейпциг» по поводу покупки вингера Яна Диоманде.

Немецкий клуб оценил игрока более чем в 100 миллионов евро. Каталонцы отказались от ивуарийца из-за высокой трансферной стоимости, сделав выбор в пользу Энтони Гордона.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал трансфер Диоманде за 100+ млн евро.