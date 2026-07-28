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  • «Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»

«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»

Сегодня, 18:10
2

«Барселона» несколько месяцев назад связывалась с «РБ Лейпциг» по поводу покупки вингера Яна Диоманде.

Немецкий клуб оценил игрока более чем в 100 миллионов евро. Каталонцы отказались от ивуарийца из-за высокой трансферной стоимости, сделав выбор в пользу Энтони Гордона.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал трансфер Диоманде за 100+ млн евро.

  • 19-летний вингер на ЧМ-2026 сыграл за сборную Кот-д’Ивуара 4 матча, сделал 1 ассист.
  • В прошлом сезоне Диоманде провел за «РБ Лейпциг» 36 матчей, забил 13 голов, сделал 10 ассистов.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Барселона Реал Диоманде Ян
Комментарии (2)
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алдан2014
1785256836
Хотят сливочных в долги вогнать
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ТяжелаяАртиллерия
1785259407
Смотрю в Европе кризис в разгаре. Я придумал, надо устав для депутатов сделать: если ты депутат, то твои дети в пером ряду на фронте. Может, тогда и войн будет меньше?
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