«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»

«Барселона» несколько месяцев назад связывалась с «РБ Лейпциг» по поводу покупки вингера Яна Диоманде.
Немецкий клуб оценил игрока более чем в 100 миллионов евро. Каталонцы отказались от ивуарийца из-за высокой трансферной стоимости, сделав выбор в пользу Энтони Гордона.
Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал трансфер Диоманде за 100+ млн евро.
- 19-летний вингер на ЧМ-2026 сыграл за сборную Кот-д’Ивуара 4 матча, сделал 1 ассист.
- В прошлом сезоне Диоманде провел за «РБ Лейпциг» 36 матчей, забил 13 голов, сделал 10 ассистов.
Источник: Mundo Deportivo