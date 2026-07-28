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«Реал» может купить лучшего игрока ЧМ-2026 за 50-60 миллионов

Сегодня, 15:24

В «Реале» растет оптимизм относительно возможного подписания полузащитник Родри из «Манчестер Сити».

Главный тренер «Мадрида» Жозе Моуринью считает укрепление полузащиты необходимым шагом и видит в испанце лучшего кандидата – ранее рассматривались Энцо Фернандес и Матеуш Фернандеш. Президент «Реала» Флорентино Перес одобрил осуществление этой сделки.

«Сливочные» направят «Манчестер Сити» предложение о трансфере Родри полузащитника после того, как оформит сделку по переходу Яна Диоманде из «РБ Лейпциг».

Английский клуб согласится на уход испанца, если игрок сам примет такое решение. «Горожане» не хотят принуждать его к продлению контракта, истекающего в 2027 году. «Сити» готов вести переговоры с «Реалом». Сумма возможного трансфера оценивается в 50-60 миллионов евро.

  • 30-летний Родри получил «Золотой мяч» лучшего игрока ЧМ-2026.
  • В 2024-м он выиграл «Золотой мяч» лучшему футболисту мира.

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Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Реал Родри
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