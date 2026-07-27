Моуринью определил игрока «Реала», который получит мало игрового времени

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью в разговоре с полузащитником Эдуардо Камавинга сообщил, что игроку будет сложно получать игровое время в новом сезоне.
Португалец придерживался этой точки зрения еще до своего прихода в «Мадрид».
Клуб уже занимается поиском вариантов для продажи футболиста. Сам Камавинга сейчас не хочет покидать команду.
- 23-летний Камавинга в прошлом сезоне провел за «Реал» 43 матча, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Камавинга в 50 миллионов евро.
Источник: страница Серхио Валентина в соцсети X