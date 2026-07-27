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  • Моуринью определил игрока «Реала», который получит мало игрового времени

Моуринью определил игрока «Реала», который получит мало игрового времени

Сегодня, 09:48
1

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью в разговоре с полузащитником Эдуардо Камавинга сообщил, что игроку будет сложно получать игровое время в новом сезоне.

Португалец придерживался этой точки зрения еще до своего прихода в «Мадрид».

Клуб уже занимается поиском вариантов для продажи футболиста. Сам Камавинга сейчас не хочет покидать команду.

  • 23-летний Камавинга в прошлом сезоне провел за «Реал» 43 матча, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Камавинга в 50 миллионов евро.

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Источник: страница Серхио Валентина в соцсети X
Испания. Примера Реал Камавинга Эдуардо Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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DeStar
1785136938
там куча таких игркоов, учитывая что подписали уже 3 защей, диоманде этого( или не подписали еще непонял) и бернарду тут на банке плотно будет сидеть диас тогда, наверное и родриго да и гонсало и эндрик еще есть, и кучу защей, да и ПЗ тоже много теперь, ну там хоть себальос ушел - силва пришел. надо продавать родриго или диаса отпускать.
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