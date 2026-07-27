Моуринью определил игрока «Реала», который получит мало игрового времени

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью в разговоре с полузащитником Эдуардо Камавинга сообщил, что игроку будет сложно получать игровое время в новом сезоне.

Португалец придерживался этой точки зрения еще до своего прихода в «Мадрид».

Клуб уже занимается поиском вариантов для продажи футболиста. Сам Камавинга сейчас не хочет покидать команду.