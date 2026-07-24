Аршавин определил сильнейшую команду ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET выбрал лучшую команду чемпионата мира-2026.

– Андрей, закончился чемпионат мира, Испания победила. Всe по делу?

– Да. Самая сильная команда и победила. С сильными футболистами. Может быть, их суперзвезда играла не так ярко на турнире, но все остальные провели турнир очень ровно, и командный футбол был на очень высоком уровне.