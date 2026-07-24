Аршавин определил сильнейшую команду ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET выбрал лучшую команду чемпионата мира-2026.
– Андрей, закончился чемпионат мира, Испания победила. Всe по делу?
– Да. Самая сильная команда и победила. С сильными футболистами. Может быть, их суперзвезда играла не так ярко на турнире, но все остальные провели турнир очень ровно, и командный футбол был на очень высоком уровне.
- Испания в финале в дополнительное время победила Аргентину (1:0).
- Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
- Испанцы выиграли чемпионат мира впервые с 2010 года.
Источник: «Чемпионат»