Сборная ЧМ-2026 по версии болельщиков

ФИФА опубликовала символическую сборную лучших футболистов чемпионата мира-2026 по версии болельщиков.

В нее попали такие игроки, как Возинья, Марк Кукурелья, Майкл Олисе и Лионель Месси.

вратарь: Возинья (Кабо-Верде);

защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания);

полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия);

нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).