Сборная ЧМ-2026 по версии болельщиков

ФИФА опубликовала символическую сборную лучших футболистов чемпионата мира-2026 по версии болельщиков.
В нее попали такие игроки, как Возинья, Марк Кукурелья, Майкл Олисе и Лионель Месси.
вратарь: Возинья (Кабо-Верде);
защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания);
полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия);
нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).
- ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
- Победителем турнира стала сборная Испании, в финале обыгравшая со счетом 1:0 Аргентину.
Источник: сайт ФИФА