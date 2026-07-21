Гном Гномыч – о финале ЧМ-2026: «Ужасный, скучный, половину просидел в телефоне»

Фигурист Александр Плющенко, более известный как Гном Гномыч, поделился впечатлениями от просмотра финального матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

«Чемпионат мира закончился финальным матчем, который вряд ли станет легендарным. Он был ужасным, скучным. Половину его просидел в телефоне. Было настолько неинтересно, что я пропустил гол Феррана Торреса, потому что пошел париться в баню. Матч настолько ни о чем, что стало без разницы, кто победит.

Испанцы круто играют, ничего не сказать, но их пафос никогда не любил. А про аргентинский стиль футбола я писал в прошлой колонке – он отвратителен.

Паредес – отличный пример: грязный, грубый игрок. Мне больше даже удаленный Энцо Фернандес нравится, если честно», – сказал Плющенко.