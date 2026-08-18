Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин обвинил арбитров в поражении московской команды от «Зенита» в четвертом туре РПЛ.

Бело-голубые проиграли на выезде со счетом 0:3.

Они пропустили с пенальти на 29-й минуте. До этого была нулевая ничья.

Матч на «Газпром Арене» судил Артем Чистяков.

«Мне не хочется ничего говорить об этой игре, так как это просто позор. Судья Чистяков убил эту игру!

Просто ужасное решение он принял, назначив пенальти в ворота «Динамо». До этого момента динамовцы здорово играли, имели моменты, но одно решение судьи все изменило.

Кто знает, как бы все пошло дальше. Но, видимо, в Питере именно так и нужно судить.

По игре «Динамо» смотрелось лучше «Зенита». С этим трудно будет поспорить», – сказал Силкин.