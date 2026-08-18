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  • Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»

Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»

18 августа, 00:40
9

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин обвинил арбитров в поражении московской команды от «Зенита» в четвертом туре РПЛ.

  • Бело-голубые проиграли на выезде со счетом 0:3.
  • Они пропустили с пенальти на 29-й минуте. До этого была нулевая ничья.
  • Матч на «Газпром Арене» судил Артем Чистяков.

«Мне не хочется ничего говорить об этой игре, так как это просто позор. Судья Чистяков убил эту игру!

Просто ужасное решение он принял, назначив пенальти в ворота «Динамо». До этого момента динамовцы здорово играли, имели моменты, но одно решение судьи все изменило.

Кто знает, как бы все пошло дальше. Но, видимо, в Питере именно так и нужно судить.

По игре «Динамо» смотрелось лучше «Зенита». С этим трудно будет поспорить», – сказал Силкин.

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Источник: Rusfootball
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Силкин Сергей Артем Чистяков
Комментарии (9)
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Айболид
1787003978
Дибилкин , динама и после пропущенного гола имели преимущество . Значит дело не в пИнальтЕ . А если ты решил хайпануть на фоне общей истерии ,то поздновато засуетился , проплаченные типы уже "волну" подняли ,а твой всхрюк никто и не заметит .
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boris63
1787030055
Сложно не согласиться.
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ТяжелаяАртиллерия
1787032465
Комментарий скрыт модератором
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cska1948
1787032466
Почему все, кто критикует судейство матчей с участием Зенита, не называют главную причину такого судейства? Они что, не понимают? Да, конечно, понимают, но видимо БОЯТСЯ назвать главную причину. Кто возглавляет РФС? Правильно, ставленник Газпрома, поэтому игры с участием Зенита и судят так. И будут так судить до тех пор, пока РФС не возглавит нейтральный человек.
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темирхан
1787033680
каким образом? дурик! ПЕНАЛЬТИ? ЧИСТЫЙ! И потом второй сразу получили. ТУТ дело не в судействе, а в уровне ИГРОКОВ! 80% СОСТАВА не соответствует уровню клуба, а может все 95!
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Давид59
1787035125
Это не фигурное катание. Побеждает не тот, кто лучше смотрится
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Литейный 4 (returned)
1787035471
Какие же нытики эти московские. Гыгыгы
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