Захаряну отказали в причастности к трофею «Сосьедада»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал первый трофей Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Победа в Кубке Испании никак не относится к Захаряну. Но он был в команде – это хорошо для футболиста и его агента. А что даeт ему эта победа? Запись в биографии только. В конце карьеры можно похвалиться трофеем. Никто потом не будет проверять, приложил ли он к этому руку.

Мостовому там памятник ставили болельщики, а Захарян просто попал в команду. Лично мне понятно, для чего он в неe попал. Его просто хотели подать в клуб получше, заработать деньги. Он туда приехал, но так и не смог форму набрать. Считаю, отношение к делу не очень серьeзное. Сейчас его не получится куда-то перепродать подороже. Там нужны живые и амбициозные», – сказал Силкин.