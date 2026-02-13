Реакция Генича на погром «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич делится впечатлениями от противостояния «Атлетико» и «Барселоны».
- В эти минуты идет первый полуфинал Кубка Испании.
- «Атлетико» выигрывает со счетом 4:0.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ещe в детско-юношеском футболе все тренеры говорят: «Не отдавай вратарю назад в створ ворот!». В «Барселоне», видимо, этому не учат.
«Атлетико» бы лучше так «Буде-Глимт» гонял в ЛЧ… 🤨 Чем их накормили сегодня?!
Но если серьезно, то выдающийся тайм «Атлетико». Носятся как угорелые, и всe получается. Красиво разрывают», – написал Генич в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Константина Генича