Реакция Генича на погром «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич делится впечатлениями от противостояния «Атлетико» и «Барселоны».

В эти минуты идет первый полуфинал Кубка Испании.

«Атлетико» выигрывает со счетом 4:0.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ещe в детско-юношеском футболе все тренеры говорят: «Не отдавай вратарю назад в створ ворот!». В «Барселоне», видимо, этому не учат.

«Атлетико» бы лучше так «Буде-Глимт» гонял в ЛЧ… 🤨 Чем их накормили сегодня?!

Но если серьезно, то выдающийся тайм «Атлетико». Носятся как угорелые, и всe получается. Красиво разрывают», – написал Генич в своем телеграм-канале.