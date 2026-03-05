Введите ваш ник на сайте
Реакция Кордобы на расизм от фанатов ЦСКА

5 марта, 01:45
10

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба эмоционально отреагировал на поведение болельщиков ЦСКА.

  • Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

Кордоба после финального свистка возмущался и показывал одноклубникам на трибуну с фанатами ЦСКА.

За это колумбийский футболист получил от судьи желтую карточку.

Когда журналист спросил его, что произошло, Кордоба ответил: «Снова расисты».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Кордоба Джон
neim
1772665885
Кордоба превратился в Винисиуса. Или он таким и был ? (((
Ответить
boris63
1772669041
Этому петуху нодо больше думать о своём поведении на поле, а не о трибунах болельщиков.
Ответить
Бумбраш
1772678588
Как бы не стало препятствием к чемпионству такое поведение
Ответить
АЛЕКС 58
1772681618
Почему все обезьяны в случае неудачной игры обвиняют всех в расизме?
Ответить
Бумбраш
1772686325
Всё просто, Кордоба решил в расисткой теме переплюнуть веделя
Ответить
СильныйМозг
1772687376
Кордоба: "Снова расисты. Жаль без банан, банана хочется".
Ответить
sochi-2013
1772687799
Да, сильно Джон соли на пятачки и кобылам под хвост насыпал. Рапой ссутся! " Джон Кордоба является лидером РПЛ по заработанным фолам, в среднем на нем нарушают правила 3,1 раза за игру" И СТОЛЬКО ЖЕ не зафиксировано!
Ответить
crf57
1772690404
Кордоба! Вали в свою африку,урод!
Ответить
Dr Metal
1772690571
Что не матч, то все ему должны и аля провокации. Пора ему уже чемпионат сменить, вот не было его почти весь матч и неплохо без него играл Краснодар
Ответить
Айболид
1772708306
Кабы это были фанайдишники Зенита ,а не ЦСКА - тут бы такой обличительный визг стоял . И солировал бы им объедкин .
Ответить
