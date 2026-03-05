Реакция Кордобы на расизм от фанатов ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба эмоционально отреагировал на поведение болельщиков ЦСКА.

Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

Кордоба после финального свистка возмущался и показывал одноклубникам на трибуну с фанатами ЦСКА.

За это колумбийский футболист получил от судьи желтую карточку.

Когда журналист спросил его, что произошло, Кордоба ответил: «Снова расисты».