Дзагоев прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Краснодаром»

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итоги выигранного матча с «Краснодаром».

Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.

Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

«Очень интересная игра, с кучей моментов, по накалу и антуражу было топ! Закономерная победа, на мой взгляд.

Начали хорошо, были моменты для взятия ворот, но опять пропустили первыми, к сожалению.

Дальше показали характер и мастерство, всех нас с победой!» – написал Дзагоев в своем телеграм-канале.