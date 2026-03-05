Дзагоев прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Краснодаром»

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итоги выигранного матча с «Краснодаром».
- Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.
«Очень интересная игра, с кучей моментов, по накалу и антуражу было топ! Закономерная победа, на мой взгляд.
Начали хорошо, были моменты для взятия ворот, но опять пропустили первыми, к сожалению.
Дальше показали характер и мастерство, всех нас с победой!» – написал Дзагоев в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Алана Дзагоева