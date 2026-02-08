Игрок обматерил Слуцкого и не пожал руку после замены

Журналист Илья Казаков рассказал, как Алан Дзагоев обматерил экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.
«Был случай, когда Дзагоев после замены обложил матом в финале Кубка-2011 Слуцкого и демонстративно не пожал ему руку.
Потом было много шума – писали, что Слуцкий ультимативно потребовал выставить Алана на трансфер», – написал Казаков.
- Тот финал против «Алании» в Ярославле ЦСКА выиграл.
- Затем Слуцкий и Дзагоев еще несколько лет были в ЦСКА.
- Алан уже завершил карьеру.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова