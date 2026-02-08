Введите ваш ник на сайте
Игрок обматерил Слуцкого и не пожал руку после замены

Сегодня, 10:02
7

Журналист Илья Казаков рассказал, как Алан Дзагоев обматерил экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

«Был случай, когда Дзагоев после замены обложил матом в финале Кубка-2011 Слуцкого и демонстративно не пожал ему руку.

Потом было много шума – писали, что Слуцкий ультимативно потребовал выставить Алана на трансфер», – написал Казаков.

  • Тот финал против «Алании» в Ярославле ЦСКА выиграл.
  • Затем Слуцкий и Дзагоев еще несколько лет были в ЦСКА.
  • Алан уже завершил карьеру.

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа ЦСКА Дзагоев Алан Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1770534446
Для чего это?
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1770535287
Вспомнила бабка, как девкой была
Ответить
Cleaner
1770537042
Бомбардир ежедневно пробивает дно.(
Ответить
...уефан
1770537339
..."Да все мы материли понемногу Кого-нибудь, и как-нибудь"(с) /адаптация/...
Ответить
