Подробности проекта масштабной реформы Кубка России

Сегодня, 12:20
4

РФС готовит проект изменений в FONBET Кубке России.

Турнир могут вернуть к привычному формату.

К участию планируется допустить клубы Третьей лиги, Второй лиги Б и участников Медиалиги. Они будут играть в новом турнире – Кубке Регионов. Он может стать прологом FONBET Кубка России. На первых стадиях будут встречаться клубы, представляющие одну территориальную зону. Стартовать, по плану, команды будут в апреле.

Победители Кубка Регионов выходят на команды из Второй лиги А. Далее в турнир вступают команды Первой лиги и Премьер-лиги. При этом, групповой этап и путь РПЛ планируется полностью отменить и вернуться к классической схеме с играми на выбывание.

«Предварительно, победитель каждого матча в Кубке Регионов будет получать по 250 тысяч рублей, проигравший – по 100 тысяч за участие. Сейчас обсуждается вопрос включения в турнир команд из новых регионов и Крыма, однако пока решения нет. Новый формат вступит в силу после того, как УЕФА допустит клубы из РФ до участия в еврокубках», – сообщил источник.

  • Система с разделением на путь РПЛ и путь регионов действует в FONBET Кубке России с сезона-2022/23.
  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Кубок
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1767001097
Лет пять хватит на разработку нового формата
Ответить
BRO_football
1767005239
Ну тут всё понятно. РФС в любой момент готов вернуть старый формат проведения Кубка России. Проект уже готов и ожидает утверждения от главы РФС. Осталось только дождаться решения ФИФА и УЕФА о возвращении России в международные турниры. Вообще не новость. Одно вытекает из другого. Изначально реформировали Кубок России, потому что Россию исключили из еврокубков и появилось больше свободного времени, которое решили заполнить матчами Кубка России. А теперь если Россию вернут в еврокубки, то и реформы Кубка России надо откатывать обратно, чтобы у клубов РПЛ было время на еврокубки.
Ответить
rash1959
1767009587
Если решат "вопрос включения", то вопрос еврокубков полностью "выключится".
Ответить
рылы
1767011371
лень искать здесь своё же исследование на данный счёт, но, по памяти, попробую объяснить суть. при старом формате клубы рпл стартовали с 1/16 и могли сыграть максимум 5 матчей в кубке, при условии, что доберутся до финала. остальные и того меньше сыграют, а кто-то вообще один матч. там не было схемы "дома и в гостях по матчу". в новом формате всем гарантированы 6 матчей в группе. понятно, что дальше начинается какая-то жесть, с выбыванием в путь регионов и т.д., но сам смысл в том, что игр много. я за новый формат, если выбирать.
Ответить
