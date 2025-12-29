Подробности проекта масштабной реформы Кубка России

РФС готовит проект изменений в FONBET Кубке России.

Турнир могут вернуть к привычному формату.

К участию планируется допустить клубы Третьей лиги, Второй лиги Б и участников Медиалиги. Они будут играть в новом турнире – Кубке Регионов. Он может стать прологом FONBET Кубка России. На первых стадиях будут встречаться клубы, представляющие одну территориальную зону. Стартовать, по плану, команды будут в апреле.

Победители Кубка Регионов выходят на команды из Второй лиги А. Далее в турнир вступают команды Первой лиги и Премьер-лиги. При этом, групповой этап и путь РПЛ планируется полностью отменить и вернуться к классической схеме с играми на выбывание.

«Предварительно, победитель каждого матча в Кубке Регионов будет получать по 250 тысяч рублей, проигравший – по 100 тысяч за участие. Сейчас обсуждается вопрос включения в турнир команд из новых регионов и Крыма, однако пока решения нет. Новый формат вступит в силу после того, как УЕФА допустит клубы из РФ до участия в еврокубках», – сообщил источник.