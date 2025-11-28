Введите ваш ник на сайте
Степашин высказался о будущем Гусева в «Динамо» после поражения от «Зенита»

Сегодня, 09:30
2

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сказал влияет ли игра FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:1) на судьбу Ролана Гусева на посту главного тренера команды.

Несмотря на поражение в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ, москвичи прошли дальше за счет победы 3:1 в первой встрече.

– Вы говорили, что если Гусев выиграет четыре оставшихся в этом году матча, вы будете ходатайствовать, чтобы его оставили главным тренером без приставки и.о. Сегодняшний результат можно считать победой?

– Мы сегодня с ребятами обсуждали эту тему. С одной стороны, я могу снять с себя обязательства, ведь команда проиграла. А с другой – мы дальше прошли. Так что посмотрим…

  • Единственный гол в матче забил Андрей Мостовой с пенальти на 29-й минуте.
  • Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» 17 ноября после отставки Валерия Карпина.

Еще по теме:
Горшков объяснил ситуацию с траурными повязками «Зенита» 3
Гусев высказался о своем будущем в «Динамо» после поражения от «Зенита»
Игроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – известна причина 4
Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Кубок Зенит Динамо Гусев Ролан
Комментарии (2)
Интерес
1764313029
А что по этому поводу думает Хрюшин?
sochi-2013
1764313896
Если у Гусева есть хоть капля гордости, ушел бы сам! Или роль ослика, с морковкой перед носом, устраивает...(? !)
