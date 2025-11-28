Степашин высказался о будущем Гусева в «Динамо» после поражения от «Зенита»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сказал влияет ли игра FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:1) на судьбу Ролана Гусева на посту главного тренера команды.

Несмотря на поражение в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ, москвичи прошли дальше за счет победы 3:1 в первой встрече.

– Вы говорили, что если Гусев выиграет четыре оставшихся в этом году матча, вы будете ходатайствовать, чтобы его оставили главным тренером без приставки и.о. Сегодняшний результат можно считать победой?

– Мы сегодня с ребятами обсуждали эту тему. С одной стороны, я могу снять с себя обязательства, ведь команда проиграла. А с другой – мы дальше прошли. Так что посмотрим…