  Черданцев оценил степень вины Максименко в 2:5 «Спартака» от «Динамо»

Черданцев оценил степень вины Максименко в 2:5 «Спартака» от «Динамо»

Вчера, 13:59
9

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре «Спартака» в кубковом матче с «Динамо».

– Есть ли какие‑то вопросы к игре Максименко?

– Конкретно по матчу с «Динамо» нет. Есть вопросы в целом к игре команды в оборонительной фазе, но оборона, как известно, начинается с атаки. Как играли в середине поля, позиция Зобнина именно в качестве защитника – очень большие вопросы. Конечно, вратарь должен выручать, но я не вижу эпизоды, которые Максименко запорол. То, что он не первый вратарь сборной – это и так все давно знают, есть голкиперы сильнее, и он это тоже понимает.

В «Спартаке» нет стабильного первого номера, это давняя проблема клуба и академии. Почему за столько лет академия не подготовила вратаря, а «Краснодар» вырастил Сафонова и Агкацева? Чем занята академия «Спартака»? Да, есть один Митрюшкин, который теперь капитан «Локомотива», но где он был все это время? Где вратарь основной команды из академии «Спартака»? Нормально ли это, что со времен Станислава Черчесова в сборной страны не было первого номера из «Спартака»?

Но конкретно в матче с «Динамо» не нужно вешать всех собак на вратаря. Вопрос к тренерским решениям, почему Зобнин левый защитник? Зачем? Что это за идея? Зобнин потерял скорость, а эта позиция в первую очередь про скорость. Да, Роман старался, отдал голевую, но при схеме, которую использовал «Спартак», игрок слева – защитник, там выше Маркиньос. Зобнин все время уходил в центр. Устал, еще в первом тайме было видно, как он просто не добегает назад. Большие вопросы. У «Динамо» выходит быстрый, техничный Гладышев. «Спартак» реагирует через 10 минут, выпуская под него Дмитриева. За это время пропустив три мяча! При этом уставший Зобнин все равно остается на поле. Все это непонятно.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Динамо Максименко Александр Черданцев Георгий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1772882965
все по делу но Пупсу надо искать замену
Ответить
Интерес
1772885633
Максимке подходит шинель и гения и злодея,- он скоро пойдёт на панель, от несправедливости рдея.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772886226
Какой клуП, такой и воротчик лузер. Гыгыгы
Ответить
R_a_i_n
1772888810
Будем надеяться, что Карседо просто не разобрался с составом ещё. Зобнин уже старпер, его выпускать минут на 10 в конце. Литвинов и Денисов на выход.
Ответить
andr45
1772895185
ПЕРДАНЦЕВ «Почему за столько лет академия не подготовила вратаря» Потому что она не столь эффективна как у «Zenitе», «Динамо», «Локомотива» и т. д., где классные вратари растут, как грибы(
Ответить
АртурZaСМ
1772903143
Пока Максименко в раме ничего хорошего не будет. Да он может быть не делает грубых ошибок, но весь сок в том что он не выручает в нужный момент.
Ответить
Ruryu
1772911097
Вратарь плохой, это главное. В остальном, тренер пусть разбирается, а не такие фуфлыжники, как Черданцев
Ответить
