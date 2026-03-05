Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Обзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)

Обзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)

5 марта, 22:47

«Динамо» в домашнем матче разгромило «Спартак» в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России, итоговый счет 5:2.

На 5-й минуте «Динамо» открыло счет: Муми Нгамале получил мяч в штрафной, сместился под удар и точно пробил в дальний угол ворот «Спартака».

Манфред Угальде сократил отставание «Спартака», удачно сыграв на добивании после отраженного удара партнера

После перерыва Нгамале оформил дубль, замкнув прострел партнера с левого фланга и удвоив преимущество хозяев.

В середине второго тайма Дэвид Рикардо сделал счет крупным, выиграв борьбу после подачи со стандарта и головой отправив мяч в сетку.

Спустя несколько минут Константин Тюкавин реализовал выход один на один, хладнокровно переиграв вратаря.

Максим Осипенко забил пятый мяч «Динамо», мощно пробив головой после навеса со штрафного.

Кристофер Мартинс установил окончательный счет, замкнув подачу с угла поля точным ударом головой.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
Черданцев оценил степень вины Максименко в 2:5 «Спартака» от «Динамо» 9
Новосельцев: «Спартак» ударили по пятачку» 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Динамо
