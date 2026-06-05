«Пусть обращаются в «Динамо»: Тюкавин – о «Зените»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал интерес «Зенита».

– Летнее трансферное окно набирает обороты, и активно идeт прогрев интереса к тебе со стороны «Зенита». Понимаешь, откуда растут ноги?

– Ноги точно растут не с моей стороны (смеeтся). Думаю, это нормально, что какие-то команды интересуются. Но все понимают, что у меня хороший и долгий контракт с «Динамо».

Пусть все обращаются в «Динамо», а потому уже клуб, если сочтeт нужным, придeт ко мне с какими-то новостями или предложениями.