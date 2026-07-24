Генич рассказал, каким будет «Зенит» в новом сезоне

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о «Зените» в новом сезоне РПЛ.

«Глобальные изменения… Ждут, что поменяется тренер, да, но видишь, остаeтся Сергей Богданович [Семак], он и заслуженно остаeтся, потому что опять привeл команду к чемпионству и признан лучшим тренером [сезона].

И мы опять увидим, что видели на протяжении последних нескольких сезонов», – сказал Генич.