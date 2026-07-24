РПЛ перенесла матч 1-го тура

«Оренбург» и «Ростов» начнут матч 1-го тура РПЛ сезона-2026/27 в 19:30 по московскому времени.

РПЛ скорректировала расписание стартового тура из-за прогноза экстремально высоких температур в Оренбурге 26 июля. Встреча должна была начаться раньше, но по решению президента РПЛ и с учетом позиции основного вещателя время сдвинули на вечер – стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск (21:30 по местному времени).