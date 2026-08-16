Бубнов дал совет Карседо насчет Даку

Бывший спартаковец Александр Бубнов считает, что форвард Мирлинд Даку должен выйти в старте на матч 4-го тура РПЛ против «Балтики».

«Я бы Даку поставил сразу. Знаешь, почему? Потому что центрфорварду не надо сыгрываться с командой. Особенно когда центрфорвард вот такого плана, как он, игрок штрафной площадки, здорово играет головой и занимает позицию. Там нужны обслуга хорошая и фланги. У «Спартака» это всe есть. Даку в хорошей форме, потому что он готовился к сезону, и он это показал в «Рубине».

Он хочет играть. Угальде хорошо выходит во втором тайме, но даже, может быть, не вместо Даку. Поэтому здесь он должен определиться, но я бы всe-таки поставил Даку. Угальде будет тяжело, особенно вверху бороться с защитниками», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».