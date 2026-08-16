Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости

Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо».

Батраков собирает вещи перед вылетом из России.

«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов».

«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии.

Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса».

Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит».

Новая информация о поиске «Спартаком» вингера.

Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду.

«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева.

«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА.

Мусиала едва не умер во время матча.

Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов».