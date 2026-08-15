Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о возвращении в команду Сандро Шварца.
«У Шварца какой-то период времени не было работы, сейчас ему звонят из хорошего сильного клуба, где он был тренером и неплохо себя проявил. Ну почему не вернуться?» – сказал Гусев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Немец в мае вернулся в московский клуб, сменив Ролана Гусева.
- Под его руководством бело-голубые в чемпионате сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), потерпели поражение от «Балтики» (1:2) и победили «Динамо Мх» (3:1).
- «Динамо» без трофеев с 1995 года.
Источник: «Чемпионат»