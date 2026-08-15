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  • Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду

Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду

15 августа, 16:41
15

Стали известны условия брачного договора между Криштиану Роналду и Джорджиной Родригес.

В частности, в документе описаны условия возможного развода пары.

Если это произойдет, Джорджина будет пожизненно получать от Роналду по 100 тысяч евро в месяц (около 9,7 миллиона рублей).

Также жене Криштиану в случае прекращения отношений полагается особняк, расположенный в престижном жилом комплексе Ла-Финка в Мадриде.

  • Свадьба, предположительно, прошла неделю назад.
  • Криштиану и Джорджина вместе с 2016 года.
  • У них пять детей, в том числе два общих ребенка.

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Источник: Marca
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану Родригес Джорджина
Комментарии (15)
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baggio80
1786802635
Норм, развела кукушка парня.
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рылы
1786803524
это, наверное, если инициатором будет он. а если она завтра подаст на развод - то хер ей, а не особняк и бабки. наверняка его адвокаты это всё прописали в договоре.
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Киран Коннор
1786805465
Только успели женится,уже про развод!Зачем жениться,чтобы случай развода предусмотреть?
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Красногорск_Фан
1786806689
Да она миллиард выручит на книге "у Роналду маленький писюн". Думаю не стоит за нее беспокоиться.
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сапёр 75
1786809289
Многие малолетние онлифанщицы подумали : Да я бы сразу развелась ))
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Roma56
1786813382
Было бы угарно, если бы в договоре прям в рублях прописали)
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val69
1786814713
Я думаю он не такой лох как Сафонов... Да, даже, если это случится, то за ближайшие 40 лет, сумма в 50 лямов его не сильно расстроит...
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Evgenijgerasimov607@gmail
1786815769
Если рога наставит,получит фигу с маслом
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САНЁК17
1786822038
Будте счастлива и живите в месте долго
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fhnv
1786824235
Вот она вся женская сущность !!!
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