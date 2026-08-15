Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду

Стали известны условия брачного договора между Криштиану Роналду и Джорджиной Родригес.

В частности, в документе описаны условия возможного развода пары.

Если это произойдет, Джорджина будет пожизненно получать от Роналду по 100 тысяч евро в месяц (около 9,7 миллиона рублей).

Также жене Криштиану в случае прекращения отношений полагается особняк, расположенный в престижном жилом комплексе Ла-Финка в Мадриде.