Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду

Стали известны условия брачного договора между Криштиану Роналду и Джорджиной Родригес.
В частности, в документе описаны условия возможного развода пары.
Если это произойдет, Джорджина будет пожизненно получать от Роналду по 100 тысяч евро в месяц (около 9,7 миллиона рублей).
Также жене Криштиану в случае прекращения отношений полагается особняк, расположенный в престижном жилом комплексе Ла-Финка в Мадриде.
- Свадьба, предположительно, прошла неделю назад.
- Криштиану и Джорджина вместе с 2016 года.
- У них пять детей, в том числе два общих ребенка.
Источник: Marca