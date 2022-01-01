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Суперкубок Саудовской Аравии
Команды
Аль-Наср
€ 144 млн
Аль-Наср
Эр-Рияд
Суперкубок Саудовской Аравии
Стадион:
Аль-Авивал
Сайт:
http://alnassr.sa/#/
Тренер:
Анге Постекоглу
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Таблица
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
6
Фото
Брозович нашел новый клуб
09:42
Роналду потребовал пожизненно дисквалифицировать фанатов саудовского клуба
13 сентября
«Халидж» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Видео
Роналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
11 сентября
«Аль-Халидж» – «Аль-Наср»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
11 сентября
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
10 сентября
4
Роналду выдал философскую цитату после 979-го гола в карьере
10 сентября
1
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
9 сентября
1
«Аль-Наср» – «Абха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
9 сентября
4
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
8 сентября
Месси и Роналду окажутся в одной команде
8 сентября
1
Фото
Роналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
7 сентября
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
4 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
28 августа
Трансляция
«Аль-Наср» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Аль-Наср» – «Аль-Таавун»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
27 августа
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
25 августа
Трансляция
«Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Видео
Роналду скривился после разговора с Инфантино
24 августа
«Аль-Иттифак» – «Аль-Наср»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
24 августа
Роналду забил в 25-м сезоне подряд
21 августа
3
977-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Рияд»
21 августа
8
Трансляция
«Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
Трансляция
«Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
20 августа
1
«Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
20 августа
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