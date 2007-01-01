- 12:19 Роналду отреагировал на камбэк «Аль-Насра» в матче с последней командой чемпионата Саудовской Аравии
- 09:40 Фото Роналду получил приз лучшему игроку февраля в чемпионате Саудовской Аравии 1
- 3 марта
- 22:42 Роналду не забил последней команде чемпионата Саудовской Аравии. Его команда трижды отличилась после 90-й минуты 3
- 1 марта
- 18:32 Дзюба назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть вместе 5
- 28 февраля
- 20:49 Роналду – лучший игрок февраля в чемпионате Саудовской Аравии 1
- 08:28 Роналду впервые с 2007 года не попал в символическую сборную ФИФА
- 27 февраля
- 16:45 Роналду может получить медаль за победу «МЮ» в Кубке английской лиги, не сыграв в турнире ни минуты 2
- 12:53 Мостовой: «Роналду – величайший, Месси – лучший из величайших»
- 11:57 Фото Роналду выложил фото с Майком Тайсоном
- 08:57 Видео Роналду с сыном посетил боксерский поединок Пола и Фьюри в Саудовской Аравии
- 26 февраля
- 11:03 Роналду поучаствовал в десяти последних голах «Аль-Насра» 1
- 10:53 «Аль-Наср» сделает все возможное, чтобы воссоединить Роналду с Модричем и Рамосом 1
- 25 февраля
- 20:28 Хет-трик Роналду принес «Аль-Насру» гостевую победу в чемпионате 4
- 11:55 Клуб Роналду связался с окружением Серхио Рамоса
- 24 февраля
- 17:38 Роналду посетит боксерский поединок Пола и Фьюри в Саудовской Аравии
- 23 февраля
- 08:25 Роналду поучаствовал в государственном празднике Саудовской Аравии. Он помахал саблей 6
- 21 февраля
- 13:56 Роналду сменил место жительства в Эр-Рияде 4
- 20 февраля
- 18:17 Директор «Боруссии» Д объяснил, почему клуб отказался подписывать Роналду 2
- 19 февраля
- 21:47 Знакомый Роналду рассказал, как изменилось поведение Криштиану после смерти сына
- 15:50 Осимхен превзошел достижение Месси и Роналду 2
- 18 февраля
- 10:19 Роналду отреагировал на победу над «Аль-Таавуном». У португальца два ассиста в матче
- 08:34 Роналду впервые с 2018 года сделал 2 ассиста за матч
- 17 февраля
- 20:25 Ассистентский дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу 2
- 18:25 Роналду сделал дебютный ассист в «Аль-Насре»
- 13 февраля
- 19:41 Стали известны 26 претендентов на попадание в команду года ФИФА. Роналду – в списке 6
- 12 февраля
- 16:17 Фото Роналду выложил фото с дочерью 5
- 11 февраля
- 15:30 «Саудовская Аравия может легко это устроить. Деньги тут не считают». Машарипов – о трансфере Месси
- 14:24 Машарипов рассказал, как отдал Роналду седьмой номер в «Аль-Насре» 2
- 12:25 Игрок «Аль-Насра»: «Роналду несколько раз подчеркнул, что пришел за трофеями. Уважение к нему растет каждый день»
- 10 февраля
- 22:29 Роналду оформил покер в ворота третьего вратаря «Аль-Вахды» 2