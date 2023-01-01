Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 144 млн

Аль-Наср - турнирная таблица

Эр-Рияд
Суперкубок Саудовской Аравии
Стадион:
Аль-Авивал
Сайт:
http://alnassr.sa/#/
Тренер:
Анге Постекоглу
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Аль-Айн
2
Аль-Ахли
3
Аль-Васл
4
Аль-Гарафа
5
Аль-Иттихад
6
Аль-Кадисия
7
Аль-Кува Аль-Джавия
8
Аль-Наср
9
Аль-Садд
10
Аль-Хиляль
11
Аль-Шамаль
12
Бейджин Гуоань
13
Бурирам Юнайтед
14
Виссел Кобе
15
Гамба Осака
16
Джохор
17
Касива Рейсол
18
Касима Антлерс
19
Киото Санга
20
Конг Ан Ханой
21
Нефтчи
22
Ньюкасл Джетс
23
Пахтакор
24
Порт
25
Пхохан Стилерс
26
Ратчабури
27
Трактор
28
Тэджон
29
Чонбук Хендай Моторс
30
Шабаб Аль-Ахли
31
Шанхай Порт
32
Эстегляль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа A
1
Бурирам Юнайтед
2
Виссел Кобе
3
Джохор
4
Киото Санга
5
Конг Ан Ханой
6
Ньюкасл Джетс
7
Порт
8
Пхохан Стилерс
9
Тэджон
10
Шанхай Порт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа t
1
Аль-Айн
2
Аль-Ахли
3
Аль-Гарафа
4
Аль-Иттихад
5
Аль-Кадисия
6
Аль-Кува Аль-Джавия
7
Аль-Наср
8
Аль-Садд
9
Аль-Хиляль
10
Нефтчи
11
Пахтакор
12
Трактор
13
Шабаб Аль-Ахли
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа Восток
1
Аль-Айн
2
Бейджин Гуоань
3
Бурирам Юнайтед
4
Виссел Кобе
5
Гамба Осака
6
Джохор
7
Касива Рейсол
8
Касима Антлерс
9
Киото Санга
10
Конг Ан Ханой
11
Ньюкасл Джетс
12
Порт
13
Пхохан Стилерс
14
Ратчабури
15
Тэджон
16
Чонбук Хендай Моторс
17
Шанхай Порт
18
Аль-Наср
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
4
0
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
Группа Запад
1
Эстегляль
2
Аль-Кадисия
3
Нефтчи
4
Шабаб Аль-Ахли
5
Аль-Ахли
6
Аль-Иттихад
7
Аль-Шамаль
8
Пахтакор
9
Аль-Гарафа
10
Аль-Хиляль
11
Аль-Айн
12
Аль-Наср
13
Аль-Васл
14
Аль-Кува Аль-Джавия
15
Трактор
16
Аль-Садд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0:0
1
0
1
0
0
0
0
1
0:0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
Команда
1
Аль-Айн
2
Аль-Ахли
3
Аль-Васл
4
Аль-Гарафа
5
Аль-Иттихад
6
Аль-Кадисия
7
Аль-Кува Аль-Джавия
8
Аль-Наср
9
Аль-Садд
10
Аль-Хиляль
11
Аль-Шамаль
12
Бейджин Гуоань
13
Бурирам Юнайтед
14
Виссел Кобе
15
Гамба Осака
16
Джохор
17
Касива Рейсол
18
Касима Антлерс
19
Киото Санга
20
Конг Ан Ханой
21
Нефтчи
22
Ньюкасл Джетс
23
Пахтакор
24
Порт
25
Пхохан Стилерс
26
Ратчабури
27
Трактор
28
Тэджон
29
Чонбук Хендай Моторс
30
Шабаб Аль-Ахли
31
Шанхай Порт
32
Эстегляль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
1
Бурирам Юнайтед
2
Виссел Кобе
3
Джохор
4
Киото Санга
5
Конг Ан Ханой
6
Ньюкасл Джетс
7
Порт
8
Пхохан Стилерс
9
Тэджон
10
Шанхай Порт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 2
1
Аль-Айн
2
Аль-Ахли
3
Аль-Гарафа
4
Аль-Иттихад
5
Аль-Кадисия
6
Аль-Кува Аль-Джавия
7
Аль-Наср
8
Аль-Садд
9
Аль-Хиляль
10
Нефтчи
11
Пахтакор
12
Трактор
13
Шабаб Аль-Ахли
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 3
1
Аль-Айн
2
Аль-Наср
3
Бейджин Гуоань
4
Бурирам Юнайтед
5
Виссел Кобе
6
Гамба Осака
7
Джохор
8
Касива Рейсол
9
Касима Антлерс
10
Киото Санга
11
Конг Ан Ханой
12
Ньюкасл Джетс
13
Порт
14
Пхохан Стилерс
15
Ратчабури
16
Тэджон
17
Чонбук Хендай Моторс
18
Шанхай Порт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
4
0
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 4
1
Эстегляль
2
Аль-Кадисия
3
Нефтчи
4
Шабаб Аль-Ахли
5
Аль-Ахли
6
Аль-Шамаль
7
Аль-Хиляль
8
Аль-Айн
9
Аль-Васл
10
Аль-Гарафа
11
Аль-Иттихад
12
Аль-Кува Аль-Джавия
13
Аль-Наср
14
Аль-Садд
15
Пахтакор
16
Трактор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
1
Аль-Айн
2
Аль-Ахли
3
Аль-Васл
4
Аль-Гарафа
5
Аль-Иттихад
6
Аль-Кадисия
7
Аль-Кува Аль-Джавия
8
Аль-Наср
9
Аль-Садд
10
Аль-Хиляль
11
Аль-Шамаль
12
Бейджин Гуоань
13
Бурирам Юнайтед
14
Виссел Кобе
15
Гамба Осака
16
Джохор
17
Касива Рейсол
18
Касима Антлерс
19
Киото Санга
20
Конг Ан Ханой
21
Нефтчи
22
Ньюкасл Джетс
23
Пахтакор
24
Порт
25
Пхохан Стилерс
26
Ратчабури
27
Трактор
28
Тэджон
29
Чонбук Хендай Моторс
30
Шабаб Аль-Ахли
31
Шанхай Порт
32
Эстегляль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
1
Бурирам Юнайтед
2
Виссел Кобе
3
Джохор
4
Киото Санга
5
Конг Ан Ханой
6
Ньюкасл Джетс
7
Порт
8
Пхохан Стилерс
9
Тэджон
10
Шанхай Порт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 2
1
Аль-Айн
2
Аль-Ахли
3
Аль-Гарафа
4
Аль-Иттихад
5
Аль-Кадисия
6
Аль-Кува Аль-Джавия
7
Аль-Наср
8
Аль-Садд
9
Аль-Хиляль
10
Нефтчи
11
Пахтакор
12
Трактор
13
Шабаб Аль-Ахли
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 3
1
Аль-Айн
2
Бейджин Гуоань
3
Бурирам Юнайтед
4
Виссел Кобе
5
Гамба Осака
6
Джохор
7
Касива Рейсол
8
Касима Антлерс
9
Киото Санга
10
Конг Ан Ханой
11
Ньюкасл Джетс
12
Порт
13
Пхохан Стилерс
14
Ратчабури
15
Тэджон
16
Чонбук Хендай Моторс
17
Шанхай Порт
18
Аль-Наср
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
Группа 4
1
Аль-Иттихад
2
Пахтакор
3
Аль-Гарафа
4
Аль-Айн
5
Аль-Ахли
6
Аль-Кадисия
7
Аль-Наср
8
Аль-Хиляль
9
Аль-Шамаль
10
Нефтчи
11
Шабаб Аль-Ахли
12
Эстегляль
13
Аль-Васл
14
Аль-Кува Аль-Джавия
15
Трактор
16
Аль-Садд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
1
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
5
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
1
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
3
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
ФотоЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
7
ФотоНазначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+