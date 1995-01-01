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    Конг Ан Ханой

    Город Ханой
    Дивизион Вьетнам-Лига V
    Сайт cahnfc.com/en
    Стадион Ханг Дэй
    Тренер Тиен Дай Тран
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