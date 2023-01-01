Общая
Домашняя
Гостевая
Группа Восток
6
10
12
14
15
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
8
3
5
12
4
3
1
0
11
1
10
10
4
2
2
0
11
6
5
8
4
2
1
1
8
3
5
7
4
2
1
1
13
10
3
7
4
2
1
1
6
3
3
7
4
2
1
1
6
3
3
7
4
2
1
1
6
5
1
7
4
2
1
1
10
10
0
7
4
1
1
2
2
4
-2
4
4
1
1
2
4
7
-3
4
1
1
0
0
4
0
4
3
4
0
3
1
2
3
-1
3
4
1
0
3
9
14
-5
3
4
0
1
3
6
10
-4
1
4
0
1
3
4
11
-7
1
1
0
0
1
0
4
-4
0
4
0
0
4
6
19
-13
0
Группа Запад
4
6
8
9
10
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
7
4
3
9
4
3
0
1
5
3
2
9
4
2
2
0
8
2
6
8
3
2
1
0
6
2
4
7
4
2
1
1
4
2
2
7
4
1
3
0
3
2
1
6
4
1
2
1
4
3
1
5
4
1
2
1
4
4
0
5
2
1
1
0
6
2
4
4
3
1
1
1
5
5
0
4
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
1
1
2
5
8
-3
4
4
0
2
2
3
5
-2
2
4
0
2
2
3
8
-5
2
4
0
2
2
1
6
-5
2
4
0
1
3
2
9
-7
1
Команда
7
9
10
11
12
15
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
10
1
9
6
2
2
0
0
7
1
6
6
2
2
0
0
6
2
4
6
2
2
0
0
5
2
3
6
2
2
0
0
4
1
3
6
2
1
1
0
5
2
3
4
2
1
1
0
4
1
3
4
2
1
1
0
5
3
2
4
1
1
0
0
4
0
4
3
2
1
0
1
8
6
2
3
2
1
0
1
1
1
0
3
2
0
1
1
3
4
-1
1
2
0
1
1
0
1
-1
1
2
0
1
1
0
1
-1
1
2
0
1
1
4
6
-2
1
2
0
1
1
3
5
-2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
3
7
-4
0
Группа 1
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
2
2
0
0
4
1
3
6
2
2
0
0
3
0
3
6
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
4
3
1
4
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
1
0
1
4
1
1
0
0
2
1
1
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
0
2
0
2
2
0
2
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
2
0
1
1
2
6
-4
1
2
0
1
1
0
5
-5
1
2
0
0
2
2
6
-4
0
Команда
5
10
12
13
14
15
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
10
6
4
6
2
2
0
0
3
1
2
6
2
1
1
0
6
4
2
4
2
1
1
0
1
0
1
4
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
5
7
-2
3
2
1
0
1
4
6
-2
3
2
0
2
0
2
2
0
2
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
1
1
0
1
-1
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
2
0
1
1
1
3
-2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
2
4
-2
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
2
0
0
2
1
6
-5
0
2
0
0
2
1
8
-7
0
2
0
0
2
3
12
-9
0
Группа 1
2
4
7
8
9
10
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
5
0
5
4
2
1
1
0
4
1
3
4
2
1
1
0
3
2
1
4
1
1
0
0
6
2
4
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
2
0
2
0
2
2
0
2
2
0
2
0
0
0
0
2
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
1
1
0
1
-1
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
2
0
1
1
1
4
-3
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
3
5
-2
0
2
0
0
2
2
4
-2
0
2
0
0
2
1
3
-2
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире