- 8 января 2020
- 07:42 Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара 2
- 14 декабря 2019
- 21:04 La Gazzetta dello Sport: Манджукич собирается принять предложение катарского клуба 3
- 12 августа 2019
- 20:27 Снейдер объявил о завершении карьеры 11
- 23 июля 2019
- 22:13 Ханни – болельщикам «Спартака»: «Мне немного грустно, что вы не смогли увидеть того, что я могу сделать» 14
- 15:08 Betting Insider: «Аль-Гарафа» заплатила «Спартаку» за Ханни 3,5 миллиона 10
- 08:19 Transfermarkt: «Спартак» продал Ханни «Аль-Гарафе» за 8 миллионов 10
- 01:10 Фото «Аль-Гарафа» представила экс-полузащитника «Спартака» Ханни 5
- 22 июля 2019
- 19:20 Цорн – об уходе Ханни: «Мы хотели разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет для будущих трансферов» 6
- 16:55 «Аль-Гарафа» объявила о переходе Ханни из «Спартака» 16
- 5 января 2018
- 14:01 Снейдер перейдет в катарскую «Аль-Гарафу»
- 11:16 Снейдер продолжит карьеру в Катаре 6
- 7 июля 2017
- 21:03 Нападающего «Аль-Гарафы» Кендрика застрелили в Бразилии 5