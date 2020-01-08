Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара

Нападающий братиславского «Слована» Андрас Спорар попал в сферу интересов одного из клубов РПЛ.

По информации источника, неназванный российский клуб борется за подписание словенского форварда с «Аль-Гарафой», «Селтиком», «Спортингом» и «Бристоль Сити».

Отмечается, что руководство «Селтика» уже ведет переговоры с агентом Спорара и предложило «Словану» более семи миллионов евро за трансфер нападающего.