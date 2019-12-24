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    Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара

    Нападающий братиславского «Слована» Андрас Спорар попал в сферу интересов одного из клубов РПЛ.

    По информации источника, неназванный российский клуб борется за подписание словенского форварда с «Аль-Гарафой», «Селтиком», «Спортингом» и «Бристоль Сити».

    Отмечается, что руководство «Селтика» уже ведет переговоры с агентом Спорара и предложило «Словану» более семи миллионов евро за трансфер нападающего.

    • В этом сезоне Спорар провел 26 матчей, забил 20 голов и сделал пять результативных передач.
    • После 18-ти туров 25-летний форвард лидирует в списке бомбардиров чемпионата Словакии, имея в активе 12 голов.

    Источник: Scotsman

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    Сегодня, 07:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4728

      paracetamol 13 минут назад

      Чем всякое г-но подписывать, лучше своего за это бабло вырастить.

      0
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      Рейтинг: +212

      Vis-ok 2 часа назад

      ЦСКА блин, не оглашают чтоб не сглазить

      0
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