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  • Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара

Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара

8 января 2020, 07:42
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Нападающий братиславского «Слована» Андрас Спорар попал в сферу интересов одного из клубов РПЛ.

По информации источника, неназванный российский клуб борется за подписание словенского форварда с «Аль-Гарафой», «Селтиком», «Спортингом» и «Бристоль Сити».

Отмечается, что руководство «Селтика» уже ведет переговоры с агентом Спорара и предложило «Словану» более семи миллионов евро за трансфер нападающего.

  • В этом сезоне Спорар провел 26 матчей, забил 20 голов и сделал пять результативных передач.
  • После 18-ти туров 25-летний форвард лидирует в списке бомбардиров чемпионата Словакии, имея в активе 12 голов.

Источник: Scotsman

Шотландское издание, основанное в 1817 году. Ежедневная посещаемость интернет-ресурса - более 135 тысяч пользователей.

Чехия. Синот Лига Россия. Премьер-лига Слован Спортинг Селтик Аль-Гарафа Бристоль Роверс
Комментарии (2)
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Vis-ok
1578459636
ЦСКА блин, не оглашают чтоб не сглазить
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paracetamol
1578466193
Чем всякое г-но подписывать, лучше своего за это бабло вырастить.
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