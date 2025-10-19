Петржела в чемпионской гонке РПЛ болеет не за «Зенит»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела сообщил, что в чемпионской гонке РПЛ поддерживает «Локомотив».

«Может ли «Локомотив» стать чемпионом? Да, вполне возможно выиграть титул и с таким количеством иностранцев. Буду держать кулаки за эту команду в нынешнем сезоне, поскольку там очень много россиян в составе.

Как мне Алексей Батраков? К сожалению, не видел его в деле, но я рад, что у вас появился игрок, которого так сильно хвалят журналисты. Я всегда поддерживал и буду поддерживать молодых российских футболистов. Рад, что в «Локомотиве» решили сделать ставку на своих игроков, а не на иностранцев. Именно поэтому я желаю удачи этой команде», – сказал Петржела.