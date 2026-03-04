Экс-игрок «Зенита» высмеял Соболева

Бывший зенитовец Денис Угаров поиздевался над Александром Соболевым, который эмоционально отпраздновал первый забитый мяч за последние пять месяцев.

Петербуржцы прошли «Балтику» во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Соболев вышел на замену и забил единственный гол в матче на 79-й минуте.

Он отличился в официальной игре впервые с 27 сентября, прервав 12-матчевую сухую серию.

После гола форвард выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».

– Считаю, что после этого гола в центре Петербурга Соболеву нужно поставить памятник. 500 минут человек не забивал и тут раз – забил. Сегодня даже солнце вышло, наверное, тоже из-за этого.

Конечно, если серьезно, никакого стартового состава он не достоин. Пригласи какого-нибудь ветерана российского футбола, он и то больше будет забивать, нежели раз в полгода.

Поэтому Соболеву пока рано – вот начнет раз в четыре месяца забивать, тогда поговорим.

– Дуран для вас выглядит предпочтительнее даже с учетом предстоящей игры [с «Оренбургом»] на искусственном газоне?

– Для меня предпочтительнее футболист, который будет приносить определенную пользу «Зениту». В частности, тот же Соболев, но если он не был полезным полгода, то почему от него этого ожидать сейчас.

А если Дуран не может играть на искусственном поле, зачем вообще тогда было его покупать. Человеку платятся деньги за пользу команде, вот пускай выходит и приносит. Он должен делать это с любым соперником.

– Может тогда лучше выпустить в нападении лучшего бомбардира зимних сборов Ерохина?

– Если выбирать из этих трех, то Дуран предпочтительнее. Но получается картина, при которой «Зениту» все равно не хватает еще одного нападающего в обойму.