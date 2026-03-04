В «Крыльях Советов» прояснили ситуацию с Суторминым, с которым собирались расторгнуть контракт

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал будущее Алексея Сутормина.

Сообщалось, что с полузащитником расторгнут контракт из-за перелома руки, полученного в матче на корпоративном турнире.

В итоге конфликт удалось уладить. 32-летнему футболисту урезали зарплату.

«Сутормин сам уведомил нас о том, что у него повреждение. Потом мы поняли, когда и как он будет восстанавливаться, а дальше вели переговоры с Алексеем.

Все должно быть законно. Закон РФ защищает не тех, кто дает работу, а тех, кто на эту работу ходит, и это, наверное, правильно.

Трудовой кодекс должен защищать людей, которые ходят на работу, от больших клубов и не от больших клубов. С Суторминым очень простой момент.

Мы не планировали расторгать контракт с Суторминым. По закону РФ расторгать в одностороннем порядке контракт запрещено, точнее разрешено, но это может повлечь последствия.

Договорились и договорились. Любая боевая единица в мае нам пригодится», – сказал Яковлев.