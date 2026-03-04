В «Крыльях Советов» прояснили ситуацию с Суторминым, с которым собирались расторгнуть контракт

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал будущее Алексея Сутормина.
- Сообщалось, что с полузащитником расторгнут контракт из-за перелома руки, полученного в матче на корпоративном турнире.
- В итоге конфликт удалось уладить. 32-летнему футболисту урезали зарплату.
«Сутормин сам уведомил нас о том, что у него повреждение. Потом мы поняли, когда и как он будет восстанавливаться, а дальше вели переговоры с Алексеем.
Все должно быть законно. Закон РФ защищает не тех, кто дает работу, а тех, кто на эту работу ходит, и это, наверное, правильно.
Трудовой кодекс должен защищать людей, которые ходят на работу, от больших клубов и не от больших клубов. С Суторминым очень простой момент.
Мы не планировали расторгать контракт с Суторминым. По закону РФ расторгать в одностороннем порядке контракт запрещено, точнее разрешено, но это может повлечь последствия.
Договорились и договорились. Любая боевая единица в мае нам пригодится», – сказал Яковлев.
- Сутормин присоединился к «Крыльям Советов» в июле прошлого года.
- Он провел 22 матча без голевых действий.
- В его активе 3 игры и 1 забитый мяч в составе сборной России.