Аленичев обратился к Кордобе перед ЧМ-2026

Экс-игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев пожелал форварду «Краснодара» Джону Кордобе проявить себя на чемпионате мира.
«Если нападающий сейчас в порядке, то сам прекрасно понимает: чемпионат мира – это шанс еще раз показать себя, доказать всей планете, что он сильный футболист.
Мне очень хотелось бы, чтобы Кордоба сверкнул на этом чемпионате. Было бы здорово, чтобы люди понимали: в нашей стране тоже выступают сильные игроки», – заявил Аленичев.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Колумбии попала в одну группу с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго.
Источник: «Спорт-Экспресс»