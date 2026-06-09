Аленичев обратился к Кордобе перед ЧМ-2026

Экс-игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев пожелал форварду «Краснодара» Джону Кордобе проявить себя на чемпионате мира.

«Если нападающий сейчас в порядке, то сам прекрасно понимает: чемпионат мира – это шанс еще раз показать себя, доказать всей планете, что он сильный футболист.

Мне очень хотелось бы, чтобы Кордоба сверкнул на этом чемпионате. Было бы здорово, чтобы люди понимали: в нашей стране тоже выступают сильные игроки», – заявил Аленичев.