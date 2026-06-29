В России высмеяли трансфер Захаряна в «Краснодар»

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал приближающийся трансфер полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в «Краснодар».

«Новость о возможном переходе Захаряна в Краснодар, который ищет замену Эдуарду Сперцяну, застала меня врасплох.

Потому что общего у Захаряна и Сперцяна – только похожие фамилии. Во всем остальном они абсолютно разные, включая то, что один действующий футболист, а другой – уже почти бывший.

На месте краснодарских эскулапов требовал бы прибавку к зарплате», – написал Борзыкин.