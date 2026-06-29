В России высмеяли трансфер Захаряна в «Краснодар»

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал приближающийся трансфер полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в «Краснодар».
«Новость о возможном переходе Захаряна в Краснодар, который ищет замену Эдуарду Сперцяну, застала меня врасплох.
Потому что общего у Захаряна и Сперцяна – только похожие фамилии. Во всем остальном они абсолютно разные, включая то, что один действующий футболист, а другой – уже почти бывший.
На месте краснодарских эскулапов требовал бы прибавку к зарплате», – написал Борзыкин.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за 12 миллионов евро.
- За три сезона 23-летний россиянин провел всего 49 матчей в составе бело-голубых и забил три гола.
- Контракт Захаряна с «Реал Сосьедадом» рассчитан до 2029 года.
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина