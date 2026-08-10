Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал, как Жозе Моуринью отказался сменить его в клубе в 2013 году.

Подробности переговоров раскрыты в новом документальном фильме о карьере португальца, который выйдет на Netflix 11 августа. Стороны провели несколько встреч в Мадриде и Лондоне. Фергюсон лично сообщил Моуринью, с которым поддерживал теплые отношения, что покинет пост по окончании сезона-2012/13.

Переговоры быстро перешли к обсуждению условий, соглашение было достигнуто. Однако затем Моуринью изменил решение – всего за несколько дней.

«Однажды ночью он позвонил мне, он плакал и сказал: «Алекс, я не могу. Я дал слово «Челси» и не собираюсь его нарушать», – рассказал сэр Алекс Фергюсон.

Моуринью объяснил отказ семейными обстоятельствами: у него есть дом в Лондоне, и он обещал вернуться туда еще после первого увольнения из «Челси» в 2007 году. Однако некоторые люди, связанные с «Юнайтед», до сих пор сомневаются в этой версии.