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  • Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году

Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году

10 августа, 17:46
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал, как Жозе Моуринью отказался сменить его в клубе в 2013 году.

Подробности переговоров раскрыты в новом документальном фильме о карьере португальца, который выйдет на Netflix 11 августа. Стороны провели несколько встреч в Мадриде и Лондоне. Фергюсон лично сообщил Моуринью, с которым поддерживал теплые отношения, что покинет пост по окончании сезона-2012/13.

Переговоры быстро перешли к обсуждению условий, соглашение было достигнуто. Однако затем Моуринью изменил решение – всего за несколько дней.

«Однажды ночью он позвонил мне, он плакал и сказал: «Алекс, я не могу. Я дал слово «Челси» и не собираюсь его нарушать», – рассказал сэр Алекс Фергюсон.

Моуринью объяснил отказ семейными обстоятельствами: у него есть дом в Лондоне, и он обещал вернуться туда еще после первого увольнения из «Челси» в 2007 году. Однако некоторые люди, связанные с «Юнайтед», до сих пор сомневаются в этой версии.

  • После отказа португальца «Манчестер Юнайтед» назначил Дэвида Мойеса, который в тот момент работал в «Эвертоне».
  • Моуринью в итоге возглавил «Челси», а в «Юнайтед» пришел лишь в 2016 году.
  • Сейчас Жозе в «Реале».

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Источник: ВВС
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Фергюсон Алекс
Комментарии (1)
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k611
1786377944
По сути после Фергюсона началась тренерская чехарда и другие тренеры не дали желаемого результата.
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