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Алекс Фергюсон
Алекс Фергюсон
Шотландия
31 декабря 1941 (84)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Только у трех тренеров больше выигранных матчей ЛЧ, чем у Моуринью
15 октября
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
5 октября
1
Видео
84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
30 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Фергюсон раскритиковал «Арсенал» за игру в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ»
31 мая
2
Каррагер объяснил, почему Гвардиола лучше Фергюсона
24 мая
14
Руни назвал лучшего тренера в истории футбола
20 мая
3
84-летнего Фергюсона госпитализировали перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»
3 мая
5
Семак сказал, нужны ли ему полномочия, как у Фергюсона в «МЮ»
31 марта
Второй тренер в истории футбола завоевал 40 трофеев
23 марта
2
Гвардиола обошел Фергюсона по важному показателю в ЛЧ
18 марта
Только один тренер провел больше матчей в ЛЧ, чем Гвардиола
12 марта
Аморим оценил прогноз Фергюсона о следующем чемпионстве «Манчестер Юнайтед»
2025.12.19 21:47
1
Фергюсон ответил, когда Аморим приведет «Манчестер Юнайтед» к чемпионству
2025.12.19 19:10
4
Гвардиола побил рекорд Фергюсона в АПЛ
2025.12.15 16:08
Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Венгера в Лиге чемпионов
2025.11.25 23:48
Роналду сказал, кого считает своим «футбольным отцом»
2025.11.07 13:12
Ибрагимович назвал четырех тренеров, изменивших современный футбол
2025.10.09 09:43
Фергюсон назвал самого храброго футболиста в истории
2025.08.02 10:23
1
Фергюсон определил свой худший трансфер в «Манчестер Юнайтед»
2025.06.18 22:50
3
Бышовец вспомнил о встрече с Фергюсоном: «Он спрашивал, кого бы я мог порекомендовать из сборной СССР»
2025.06.04 23:57
Из «МЮ» ушел последний игрок, выступавший при Фергюсоне
2025.05.28 13:25
5
Каррагер поиздевался над «Манчестер Юнайтед», обыграв знаменитую цитату Фергюсона
2025.05.22 09:35
Реакция Фергюсона на планы «МЮ» снести «Олд Траффорд» и построить новый 100-тысячный стадион
2025.03.11 15:00
2
Совладелец «МЮ» рассказал, как сообщил Фергюсону о лишении выплат
2025.03.11 12:27
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83-летний Фергюсон возобновит тренерскую карьеру ради одного матча
2025.02.16 08:53
Ананко заявил о схожести Станковича с Фергюсоном
2025.01.21 12:08
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Слуцкий рассказал, как Фергюсон игнорировал его перед матчем Лиги чемпионов
2025.01.03 18:47
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Фердинанд вспомнил, как Роналду плакал в раздевалке «МЮ» из-за Фергюсона
2024.12.24 23:15
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