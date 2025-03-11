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Совладелец «МЮ» рассказал, как сообщил Фергюсону о лишении выплат

Сегодня, 12:27
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф рассказал о своем разговоре с бывшим главным тренером команды 83-летним Алексом Фергюсоном.

В прошлом году стало известно, что «МЮ» ради сокращения расходов перестанет платить Фергюсону за работу послом клуба.

«Я снимаю шляпу перед Алексом. Я встретился с ним наедине и сказал: «Послушай, сейчас клуб не тот, каким ты его себе представляешь. Мы тратим больше, чем зарабатываем. В итоге у нас возникают некоторые трудности. Честно говоря, мы не можем продолжать платить тебе 2 миллиона фунтов в год».

Я добавил: «Подумай об этом». Все это было очень по-взрослому. Может, вначале он был немного сердит, но потом принял это. Через три дня он вернулся, до этого поговорив с сыном. И сказал: «Хорошо, я согласен. Это мое решение».

Я думаю, что это очень хорошо характеризует Алекса, потому что он поставил клуб выше себя», – сказал Рэтклифф.

  • Фергюсон возглавлял «МЮ» в 1986–2013 годах.
  • Под его руководством «Манчестер Юнайтед» завоевал 38 трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов.

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Фергюсон Алекс
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Комментарии (1)
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Мордаванин
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тупанул дед тут не вмоскве чемпионство к 90-летию не подарят))армян мало
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