Фергюсон ответил, когда Аморим приведет «Манчестер Юнайтед» к чемпионству

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон оценил перспективы команды выиграть АПЛ.

«Аморим – хороший человек. Ему непросто. Помню, в мое время «Ливерпуль» находился на вершине. Это был фантастический клуб, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов, но потом им потребовалось 30 лет, чтобы снова выиграть чемпионат.

Сейчас мы находимся в той же ситуации. Это может занять 10-11 лет. Это цикл. Все нужно тщательно продумать и убедиться, что наша трансферная политика улучшилась», – сказал Фергюсон.