Стало известно, какую зарплату «Манчестер Юнайтед» предложил Сульшеру

Появились финансовые подробности возможного назначения Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Клуб готов платить норвежскому специалисту 50-60 тысяч фунтов в неделю (от 2,6 до 3,1 млн в год).

Также ему пообещали бонус от 3 до 4 миллионов фунтов в случае попадания команды в Лигу чемпионов.

Когда Сульшер возглавлял «МЮ» с 2018 по 2021 год, его зарплата составляла 7,2 млн фунтов в год.