Каррагер посоветовал «Манчестер Юнайтед» назначить экс-тренера «Спартака»

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о том, какой тренер нужен «Манчестер Юнайтед».
«Унаи Эмери должен в эти выходные отправиться на «Олд Траффорд» в качестве главного претендента на пост следующего тренера «Ман Юнайтед», – сказал Каррагер.
- Испанец с октября 2022 года возглавляет «Астон Виллу».
- В 2012-м он работал в «Спартаке». Затем тренировал «Севилью», «ПСЖ», «Арсенал», «Вильярреал».
- «МЮ» до конца сезона будет возглавлять Майкл Кэррик.
