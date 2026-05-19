  • Бубнов спрогнозировал побег футболистов «Балтики» из-за Талалаева: «Потому что ты тренер-самодур!»

Бубнов спрогнозировал побег футболистов «Балтики» из-за Талалаева: «Потому что ты тренер-самодур!»

Вчера, 23:40
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о готовящемся трансфере Кевина Андраде из «Балтики» в «Зенит».

Сообщалось, что петербургский клуб выкупит центрального защитника за 3,5 миллиона евро.

«Андраде уходит в «Зенит», уже известно, за сколько его купили. Почему он сейчас в команде?

Талалаев говорит: «Он не хочет прогрессировать, не хочет в команде быть. Но без Андраде у нас будет некачественный тренировочный процесс».

Представляешь? Некачественный тренировочный процесс. Андраде какое влияние имеет и не хочет прогрессировать.

Да Андраде не хочет с тобой работать, потому что ты тренер-самодур! Вот поэтому он и уходит. И Саусь из-за этого ушел, и еще уйдут.

Хотя сейчас они в один голос, как их ни спросят, так: «Талалаев – лучший тренер российского футбола». А потом раз… сваливают – и будут другое говорить», – уверен Бубнов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Андраде Кевин Талалаев Андрей Бубнов Александр
Комментарии (7)
bset
1779224000
Типа если бы Гвардиола, Моуриньо или Луис Энрике был у руля Балтики, никто бы в Зенит не ушел. Тут пора таблетки принимать
Император 1
1779224258
Кукарекай дальше, пе.туша.ра, а лучше таблетки выпей.
Интерес
1779224482
И только от Бубнова никто не уходит.Мля, а сколько уже от Талалаева ушло в последнее время :Соболев,Дуран,Глушенков,Дивеев,Гонду,Пальцев,Сергеев...Боселли.А сейчас ещё мылятся Батраков,КИсляк, и ещё куча страдальцев.У-у-у,негодник...
grishkantik
1779225116
Пингвины Антарктиды/Форпо
1779225694
РФСПРФ ГРФ в книге о "Спартаке" Бубнов пишет: когда я только пришёл в команду, то один раз зашёл в тренерский кабинет, а там сидят Гаврилов, Дасаев и Черенков и говорят, что завтра играем договорняк... ⚽
Mirak92
1779226194
Когда же этот лысый черт заткнется?
СПОРТ 21 века
1779272409
Наверное, эту информацию придумали СМИ. То, что довелось видеть в телеграм-канале Зенита, в так называемом шорт-листе нет Андраде. Судя по всему, пока он игрок Балтики. Возможно, от него уже отказались, а возможно, и вообще там не было. В общем лишний раз доказывает, что нужно доверять только официальным источникам. Всё это остальное филькина грамота...
