Бубнов спрогнозировал побег футболистов «Балтики» из-за Талалаева: «Потому что ты тренер-самодур!»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о готовящемся трансфере Кевина Андраде из «Балтики» в «Зенит».
Сообщалось, что петербургский клуб выкупит центрального защитника за 3,5 миллиона евро.
«Андраде уходит в «Зенит», уже известно, за сколько его купили. Почему он сейчас в команде?
Талалаев говорит: «Он не хочет прогрессировать, не хочет в команде быть. Но без Андраде у нас будет некачественный тренировочный процесс».
Представляешь? Некачественный тренировочный процесс. Андраде какое влияние имеет и не хочет прогрессировать.
Да Андраде не хочет с тобой работать, потому что ты тренер-самодур! Вот поэтому он и уходит. И Саусь из-за этого ушел, и еще уйдут.
Хотя сейчас они в один голос, как их ни спросят, так: «Талалаев – лучший тренер российского футбола». А потом раз… сваливают – и будут другое говорить», – уверен Бубнов.
- «Балтика» финишировала в РПЛ на шестом месте.
- Владислав Саусь зимой был куплен «Спартаком».