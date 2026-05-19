Бубнов спрогнозировал побег футболистов «Балтики» из-за Талалаева: «Потому что ты тренер-самодур!»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о готовящемся трансфере Кевина Андраде из «Балтики» в «Зенит».

Сообщалось, что петербургский клуб выкупит центрального защитника за 3,5 миллиона евро.

«Андраде уходит в «Зенит», уже известно, за сколько его купили. Почему он сейчас в команде?

Талалаев говорит: «Он не хочет прогрессировать, не хочет в команде быть. Но без Андраде у нас будет некачественный тренировочный процесс».

Представляешь? Некачественный тренировочный процесс. Андраде какое влияние имеет и не хочет прогрессировать.

Да Андраде не хочет с тобой работать, потому что ты тренер-самодур! Вот поэтому он и уходит. И Саусь из-за этого ушел, и еще уйдут.

Хотя сейчас они в один голос, как их ни спросят, так: «Талалаев – лучший тренер российского футбола». А потом раз… сваливают – и будут другое говорить», – уверен Бубнов.