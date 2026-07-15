Парада описал стадион «Спартака» двумя словами

Новичок «Спартака» Виктор Парада поделился впечатлениями от московской команды и ее домашнего стадиона.

- Ты впервые увидел Москву и «Лукойл Арену». Как впечатления?

- Все отлично. Стадион масштабный и красивый. Я знал, что еду в большой клуб, главный в России.

Очень рад оказаться здесь и хочу поскорее присоединиться к команде, тренироваться и играть.

- Что подумал, когда получил предложение из России, и как быстро согласился?

– Был польщен, когда возник такой вариант. Я знал о «Спартаке», потому что он часто выступал в еврокубках. В курсе, что это самый титулованный клуб России.

Поэтому было очень приятно получить это предложение. С самого начала подумал, что это хорошая идея и что хотел бы приехать. И вот все получилось: я здесь.