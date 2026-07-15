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Парада описал стадион «Спартака» двумя словами

Сегодня, 15:50
6

Новичок «Спартака» Виктор Парада поделился впечатлениями от московской команды и ее домашнего стадиона.

- Ты впервые увидел Москву и «Лукойл Арену». Как впечатления?

- Все отлично. Стадион масштабный и красивый. Я знал, что еду в большой клуб, главный в России.

Очень рад оказаться здесь и хочу поскорее присоединиться к команде, тренироваться и играть.

- Что подумал, когда получил предложение из России, и как быстро согласился?

– Был польщен, когда возник такой вариант. Я знал о «Спартаке», потому что он часто выступал в еврокубках. В курсе, что это самый титулованный клуб России.

Поэтому было очень приятно получить это предложение. С самого начала подумал, что это хорошая идея и что хотел бы приехать. И вот все получилось: я здесь.

  • 24-летний Парада был куплен у «Алавеса» за 5 миллионов евро + бонусы.
  • Левый фулбек подписал со «Спартаком» контракт до 2030 года.
  • Он взял себе 33-й игровой номер.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Парада Виктор
Комментарии (6)
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1784124244
"Зенит" обиделся на Параду.Они давно знают, что они -самые-самые...
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Литейный 4 (returned)
1784125641
Я одним словом скажу - Закрывашка. Гыгыгы
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Бумбраш
1784128691
Как питейный новост заглотил))) заглот професиАнальный)))
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