ФИФА вынесла вердикт по провокационному баннеру сборной Аргентины

Стало известно, будут ли наказаны игроки сборной Аргентины за политическую акцию после победы над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026.

Они праздновали с баннером «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

Речь идет про Фолклендские острова, которые являются заморской территорией Великобритании.

Аргентинцы называют эти острова Мальвинскими и считают их своими.

Территориальный спор между двумя странами остается неразрешенным с 1833 года.

В 1982 году произошел аргентино-британский вооруженный конфликт, который длился со 2 апреля по 14 июня.

Тогда Аргентина потерпела поражение, потеряв погибшими 649 военнослужащих.

Сообщается, что ФИФА откроет дисциплинарное дело в отношении аргентинцев, но не будет вводить никаких санкций до завершения чемпионата мира, поэтому все причастные смогут сыграть в финале турнира с Испанией (19 июля, 22:00 мск).

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