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Елагин описал Месси одним словом

17 июля, 16:20

Комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от полуфинала ЧМ-2018 Англия – Аргентина (1:2).

– Вы не верили в англичан даже после гола Гордона на 55-й минуте?

– Да, у подопечных Тухеля еще хватило силенок на первый гол. Второй тайм начался с прессинга аргентинцев.

Но вот когда южноамериканцы немного ослабили хватку, то получили контратаку на свои ворота. Ее, кстати разогнал Кейн. Роджерс сделал великолепную голевую передачу, которую замкнул Гордон. Мат в три хода!

– И вы не считаете, что после гола англичане намеренно начали играть на удержание счета? В этот отрезок матча команда Тухеля владела мячом всего 12 процентов времени...

– Верно, всего 12. Но тут важно правильно расставлять акценты. Они сами сознательно глубоко сели или аргентинцы их заставили своим прессингом так откатиться назад? Ведь чем сильна команда Скалони на этом турнире? Южноамериканцы жутко добавляют в концовках, забивая решающие голы после 75-й минуты. Силы британцев таяли буквально на глазах, а аргентинцы прибавляли, прибавляли и прибавляли. И конечно, нужно сказать о факторе Месси.

– Гений?

– Чудотворец! То, что он показал, – просто грандиозно! В 39 лет, когда на него бросаются молодые ребята, он от них уходил, буквально сделав два-три шага! Удивительным образом владеет своим телом. Какой дриблинг, какие передачи! Фантастика! Своими финтами, решениями он задергал английских защитников. Да, сейчас многие критикуют Тухеля за его замены. Мол, неправильно отреагировал...

– Сам же он считает, что его команда провела чуть ли не лучший матч на ЧМ.

– И в принципе с ним можно согласиться. Первый тайм прошел под диктовку англичан. Это факт. Но матч длится 90 минут. После перерыва силы англичан иссякли, и они под этим жутким прессингом аргентинцев вжались в свою штрафную. Но опять же: давайте представим, чем бы все закончилось, если бы у южноамериканцев не было Месси?

Англичане до этого прошли Мексику и Норвегию, у которых в составе нет такого инопланетянина! Холанн – это, конечно, другой уровень.

А Месси еще и вдохновляет партнеров на подвиги. Его же после каждой игры качают! И заметьте: Лео редко кому пихает. Он просто своим личным примером заставляет других игроков выпрыгивать из штанов, биться до конца! Возьмите игру Жулиано Симеоне. Это квинтэссенция борьбы! Он, как сумасшедший, сражался против англичан. Да, аргентинцы действовали порой грязновато. Но таков латиноамериканский стиль – ничего удивительного.

Знаете, в чем еще проявляется уникальность Месси?

– В чем же?

– Он играет на команду. Мы видели и другой пример. В сборной Франции есть Мбаппе (лидер, забивала) – и все остальные.

  • 39-летний Месси на ЧМ-2026 забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 7 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аргентина. Примера Интер Майами Аргентина Англия Месси Лионель
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