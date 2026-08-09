«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение

«Галатасарай» предложил «Локомотиву» 20 миллионов евро за полузащитника Алексея Батракова.

Московский клуб пока не дал ответа на предложение турецкой стороны.

Эта информация расходится с более ранними сообщениями турецких инсайдеров, которые утверждали, что клубы уже согласовали все условия трансфера.