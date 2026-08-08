«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов оценил игру «Локомотива» на старте сезона.

В 3-м туре РПЛ москвичи сыграли вничью с аутсайдером «Акроном» (0:0).

У «Локомотива» после трех туров два очка

В следующем туре «Локо» сыграет на выезде против «Оренбурга».

Москвичи не брали РПЛ с 2018 года.

«Какой же унылый «Локо». «Акрон» в первых трех матчах сезона получил 11 голов – а они даже один затолкать не смогли.

Да еще и вполне могли сами пропустить – у «Акрона» были хорошие моменты.

Карпукас и Батраков как будто игрой просят «Локо» продать их. Кошмар», – написал Чернов.