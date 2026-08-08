РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)

«Локомотив» и «Акрон» сыграли вничью 0:0 в матче 3-го тура РПЛ.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве. Главным арбитром работал Сергей Цыганок из Владивостока. Команды не сумели открыть счет.

После трех туров «Локомотив» с двумя очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» набрал одно очко и располагается на 14-й строчке.

В 4-м туре «Локомотив» 14 августа сыграет на выезде с «Оренбургом». «Акрон» днем позже встретится с «Родиной».