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  • РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)

РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)

8 августа, 19:56
35

«Локомотив» и «Акрон» сыграли вничью 0:0 в матче 3-го тура РПЛ.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве. Главным арбитром работал Сергей Цыганок из Владивостока. Команды не сумели открыть счет.

После трех туров «Локомотив» с двумя очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» набрал одно очко и располагается на 14-й строчке.

В 4-м туре «Локомотив» 14 августа сыграет на выезде с «Оренбургом». «Акрон» днем позже встретится с «Родиной».

Россия. Премьер-лига. 3 тур
Локомотив - Акрон - 0:0 (0:0) Текстовая трансляция
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Локомотив
Акрон
Илья Лантратов
0%
Жерзино Ньямси
0%
Евгений Морозов
0%
Лукас Фассон
0%
Александр Сильянов
0%
Артем Карпукас
0%
Илья Еремеев
0%
Зелимхан Бакаев
0%
Алексей Батраков
0%
Сергей Пиняев
0%
Владислав Голубев
0%
Максим Ненахов
0%
Александр Коваленко
0%
Никита Салтыков
0%
Александр Руденко
0%
Вадим Раков
0%
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Виталий Гудиев
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Вячеслав Бардыбахин
0%
Роберто Фернандес
0%
Родригу Эсковаль
0%
Марат Бокоев
0%
Алекса Джурасович
0%
Стефан Лончар
0%
Константин Марадишвили
0%
Арсений Дмитриев
0%
Беншимоль
0%
Слободан Тедич
0%
Ионуц Неделчару
0%
Хетаг Хосонов
0%
Дуду Родригес
0%
Кристиян Бистрович
0%
Кевин Аревало
0%
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Локомотив
Комментарии (35)
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рылы
1786208258
знатно оспартачились, будут середняками. а если сбежит батраков - вообще Ж.
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Император Бомжей
1786208360
Какое же днище нынешний Локомотив.. Вообще, уровень зоны вылета! Всю команду испоганили и сделали дном в этом году..
Ответить
Бригадный
1786208360
Один аутсайдер не справился с другим аутсайдером. Хотя, играли неплохо оба.
Ответить
Desma
1786208462
Дрезина похоже к сезону не готова!
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ySS
1786208540
Чемпионат длинный, но Локомотив ещё не тронулся. Да и слишком много разговоров про потери...
Ответить
mab1011
1786208611
Здесь играли два аутсайдера ...
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DeStar
1786209419
До свидания галактионов - добро пожаловать Слуцкий)
Ответить
Просто-333
1786210043
Если бы в Акроне игроки не были бы кривоногими то для Локо была бы вообще печалька
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VVM1964
1786210133
Уже не аутсайдер - Акрон с первым очком, причем с Локо, какой бы он ни был, но это Локо, причем в гостях !👍️
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k611
1786214154
Пока состояние Локо не ахти, с учётом уровня соперника, результат скромный
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