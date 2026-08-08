В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал недавние слова бывшего капитана команды Дмитрия Баринова.
– Почему Баринов сказал, что клуб разваливается?
– Почему разваливается? Мало ли что он сказал. Что такое Баринов?
– Бывший капитан «Локомотива».
– А то, что он сейчас в ЦСКА худший игрок, – это ничего? Самый слабый сейчас в команде.
– Слышали оскорбления в адрес Баринова?
– Поговорите с болельщиками.
- Полузащитник ЦСКА ранее сделал выпад в сторону своего бывшего клуба.
- Он заявил: «Надеюсь, в связи со всем, что сейчас происходит в «Локомотиве», болельщики уже начинают понимать, почему я ушел».
- Баринов – воспитанник «Локо».
Источник: «Спорт-Экспресс»