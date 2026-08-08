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  • В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»

В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»

8 августа, 22:01
12

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал недавние слова бывшего капитана команды Дмитрия Баринова.

– Почему Баринов сказал, что клуб разваливается?

– Почему разваливается? Мало ли что он сказал. Что такое Баринов?

– Бывший капитан «Локомотива».

– А то, что он сейчас в ЦСКА худший игрок, – это ничего? Самый слабый сейчас в команде.

– Слышали оскорбления в адрес Баринова?

– Поговорите с болельщиками.

  • Полузащитник ЦСКА ранее сделал выпад в сторону своего бывшего клуба.
  • Он заявил: «Надеюсь, в связи со всем, что сейчас происходит в «Локомотиве», болельщики уже начинают понимать, почему я ушел».
  • Баринов – воспитанник «Локо».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (12)
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Император Бомжей
1786215810
Ну по факту сказал! Реально мертвый.. Языком трепать стал больше, чем в футбол играть
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ТяжелаяАртиллерия
1786216677
Комментарий скрыт модератором
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ТяжелаяАртиллерия
1786216734
Комментарий скрыт модератором
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Интерес
1786217120
26 минута.Комментатор впервые упомянул фамилию Баринова :" Баринов сегодня играет без мяча, закрывая свободные зоны".То бишь, охранял колхозную кукурузу,хотя все дети были в летнем лагере и совершать налёты на поле было некому.
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Mirak92
1786217398
Конечно на счет Баринова согласен. Но сейчас не Локо об этом говорить. У вас весь состав слабый и бестолковый
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АЛЕКС 58
1786217821
От барина толку нет ни впереди,ни в обороне. На лавку посадить а не в основе выпускать.
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RUSARM
1786225223
Ну так и есть,бара ни о чем.... Его место на лавке,а его игдисам выпускает,так же как бублика!!!
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boris63
1786226399
Этому рукамиводителю больше надо думать о своей дрезине, чем о Баринове. В Армейском колхозе сами разберутся как Баринов играет, хотя на счёт Локо Баринов прав, не зря так Филатов напрягся.
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