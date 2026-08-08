В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал недавние слова бывшего капитана команды Дмитрия Баринова.

– Почему Баринов сказал, что клуб разваливается?

– Почему разваливается? Мало ли что он сказал. Что такое Баринов?

– Бывший капитан «Локомотива».

– А то, что он сейчас в ЦСКА худший игрок, – это ничего? Самый слабый сейчас в команде.

– Слышали оскорбления в адрес Баринова?

– Поговорите с болельщиками.